Avellino, tenta di speronare l'ex: arrestato 50enne per stalking

Si conlcude un incubo fatto di pedinamenti, molestie telefoniche, minacce e offese di ogni tipo. Questo è quello che una donna campana doveva affrontare a causa del suo ex fidanzato: un 50enne di Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino, arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri per stalking e sottoposto agli arresti domiciliari.

L'epilogo che ha chiuso mesi di paura e sofferenze psicologiche ha visto l'uomo inseguire in auto la donna cercando di bloccarla nel territorio del comune irpino di Serino anche con tentativi di speronamento.

Provvidenziale la telefonata della vittima al 112: la centrale operativa, seguendo le indicazioni della donna, ha allertato le pattuglie presenti nella zona che hanno bloccato l'uomo. Nella caserma della stazione dell'Arma di Serino, la donna, che aveva già denunciato il suo ex, ha ricostruito tutte le persecuzioni che da tempo era costretta a subire. La procura di Avellino, sulle risultanze del rapporto dei carabinieri, ha disposto l'arresto dell'uomo.