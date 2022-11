Ubriaco alla guida della moto, multa da 10mila euro per un campano

Mega multa, oltre a una denuncia penale e una segnalazione per droga, per un centauro di 30 anni residente a Fabriano, ma originario della Campania, sorpreso alla guida della propria motocicletta con un tasso alcolemico superiore a un grammo su litro. Durante i controlli, i carabinieri hanno anche accertato che il mezzo era privo di assicurazione (sanzione da 867 euro), era senza revisione (sanzione da 346 euro). Inoltre il motociclista era in viaggio con la patente sospesa (multa compresa tra 2.046 euro e 8.186 euro). Dalla perquisizione personale, è stato anche rinvenuto oltre un grammo e mezzo di hashish. A conti fatti, per il motociclista, una multa che potrebbe arrivare a sfiorare i 10mila euro, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri di Fabriano, in occasione del ponte di Ognissanti, elevata una serie di contravvenzioni sempre legate all'abuso di alcol alla guida, con una denuncia a carico di un 20enne residente in città.