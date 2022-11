Napoli, sequestrata droga e fermato un ladro con il flex

In via Villa Bisignano a Napoli sequestrate 7 stecche di hashish del peso di circa 18 grammi: erano nascoste vicino a una pianta. E, sempre a Barra, in via Suor Maria della Passione Beata, i poliziotti hanno intimato l'alt a un automobilista che è scappato prima a bordo della vettura e poi a piedi con un flex tra le mani. Bloccato in uno stabile al rione dei Gasperi, dopo una colluttazione, il 26enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per furto aggravato, violenza, lesioni e resistenza a ubblico ufficiale e la vettura è stata restituita alla proprietaria.