Napoletani in trasferta in Spagna per rubare orologi di lusso: presi

In quattro sono finiti in manette e altre sei persone sono state identificate dalla polizia in Spagna come presunti appartenenti a una banda criminale specializzata nel furto di orologi di lusso: lo rende noto la Polizia nazionale spagnola, che in questo caso ha lavorato insieme alla Squadra Mobile di Napoli della polizia italiana. Proprio da Napoli, secondo gli inquirenti, proveniva il gruppo di ladri di orologi in questione. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, partite la scorsa estate, la banda agiva in città e località turistiche spagnole, come Madrid, Marbella, Ibiza e Palma di Maiorca, e prendeva di mira persone straniere anziane, dopo averle sorvegliate: agendo in coordinamento tra più persone, i ladri commettevano i furti generalmente per strada e poi fuggivano rapidamente dalla città in questione, utilizzando veicoli affittati e documenti falsi. Le autorità spagnole hanno attivato ordini di arresto internazionale riguardanti le sei persone identificate e non ancora fermate.