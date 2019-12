Un 25enne di Avellino ha prima tentato il suicidio assumendo barbiturici, poi si è scagliato contro il personale di un'ambulanza del 118 che lo stava soccorrendo. Ha dato in escandescenze nonostante l'assunzione di 25 pillole di barbiturici. Per il ragazzo è stato poi disposto il trattamento sanitario obbligatorio (tso). I fatti si sono verificati in un'abitazione di Borgo Ferrovia. Provvidenziale l'intervento degli agenti della Sezione Volanti della Polizia, guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi, che hanno evitato conseguenze peggiori. A lanciare l'allarme i familiari del 25enne. © RIPRODUZIONE RISERVATA