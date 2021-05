Avellino, uccide la moglie con il cuscino e la veglia un'ora prima di costituirsi

L'ha vegliata per ore prima di costituirsi. Gerardo Limongiello, 85 anni di Avellino, ha ucciso con le proprie mani soffocandola poggiandole un cuscino sulla faccia, la moglie Antonietta Ficuciello di 83 anni. Il dramma in via Sottotenente Iannaccone, nei pressi del Tribunale.

Ieri all'alba l'uomo, all'ennesimo litigio con la moglie, ha avuto un raptus. Era esasperato dalle sue lamentele. Erano le 4 del mattino e la discussione della sera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati