Va a fuoco una gioielleria, si indaga sull'origine delle fiamme

Incendio in una gioielleria in Irpinia. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Gesualdo, in via Campo San Leonardo Superiore, per le fiamme che si sono sviluppate all'interno di un esercizio commerciale del posto. Le fiamme che hanno interessato una parte dei locali sono state spente con non poche difficoltà. I caschi rossi hanno poi messo in sicurezza la struttura. Si calcolano i danni provocati dal rogo all’interno della gioielleria. Si indaga sull’origine del fuoco. L'episodio ha creato apprensione tra i residenti della zona.