Capri Area Marina Protetta, i Comuni coinvolgono cittadini e associazioni di categoria

Questa mattina sugli albi pretori dei comuni di Capri e di Anacapri sono stati pubblicati gli atti relativi all’ “area marina protetta isola di Capri”.

Da oggi quindi si aprono i termini per la presentazione di osservazioni al documento inviato dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) riservati alla cittadinanza, intende apportare alla stesura degli atti che dovranno essere oggetto dell’approvazione dei comuni.

Per poter presentare le proprie osservazioni, cittadini, associazioni di categorie dell’isola di Capri dovranno riempire i moduli di alcune schede che sono state anch’esse pubblicate dai comuni dell’isola sul loro sito, con le osservazioni alla prima proposta di Zonizzazione con le relative firme su ogni scheda presentata con le osservazioni.

Il periodo di consultazione è di 15 giorni dalla data di pubblicazione e le schede per presentare le osservazioni a questa prima proposta di Zonizzazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 23 gennaio 2024, sia al comune di Capri che per il comune di Anacapri. Si avvia così a conclusione la prima fase per istituire l'area Marina Protetta Isola di Capri e con il coinvolgimento sia delle categorie interessate che dei cittadini potrebbe arrivare al traguardo già all’inizio della prossima stagione turistica.