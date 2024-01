Pompei, il brand haute couture Cutuli finanzia il restauro degli affreschi delle domus.

Il brand haute couture Cutuli per il restauro degli afreschi.

Sono disponibili ai bookshop degli scavi di Pompei i foulard realizzati in tre disegni diversi dal maestro tintore Claudio Cutuli, dell’associazione Intrecci Creativi.

I foulard lavorati interamente a mano su antichi telai con filato d’ortica e colori naturali estratti direttamente da antiche piante tintorie, come quelle attualmente riprodotte nel vivaio della città antica di Pompei, saranno in vendita in tutto il mondo e il 50% del ricavato sarà destinato al restauro di manufatti del Parco.

I foulard sono realizzati nell’ambito di una partnership con il Parco archeologico di Pompei che mira alla valorizzazione del patrimonio antico attraverso un approccio ecosostenibile di recupero dei materiali e delle tecniche di tradizione dell’arte tintoria.