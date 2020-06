Un carro dell'antica Pompei in mostra per i visitatori

Pompei pronta per nuovi itinerari da domani, 9 giugno. Una delle tante novità per i visitatori è il carro per il trasporto delle merci, conservato negli ambienti servili della casa del Menandro. Il Cisium, tipico carro utilizzato per consentire di spostarsi nelle vie della città, oltrepassando facilmente gli alti passaggi pedonali grazie alle grandi ruote, presenta parti originali che sono state oggetto di un apposito restauro e che grazie alla ricostruzione della struttura circostante, proposta negli anni 30 da Amedeo Maiuri, restituisce un'idea precisa della sua forma. © RIPRODUZIONE RISERVATA