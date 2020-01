Domenica 19 aprile dovrebbe essere il bomba day ad Avellino per rimuovere l'ordigno bellico ritrovato al di sotto del ponte di via Ferriera. Sono 23mila i residenti che dovranno essere evacuati nel capoluogo irpino. L'amministrazione comunale ha preparato un'App specifica per informare i cittadini in vista della maxi operazione di sgombero temporaneo. La Prefettura sta coordinando le attività per preparare l'evacuazione, che interesserà anche alcune strutture sanitarie, e la chiusura delle strade. La bomba è stata trovata nei mesi scorsi durante i lavori di messa in sicurezza del torrente Fenestrelle. © RIPRODUZIONE RISERVATA