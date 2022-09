Bici elettriche, già quaranta i furti da Ferragosto: furti nei box in centro

Ladri di biciclette in città. Vanno a ruba quelle elettriche e a pedalata assistita. Sono le più costose e maggiormente richieste sul mercato. I malviventi lo sanno. E bande specializzate sono all'opera. Da prima di ferragosto e fino alla fine del mese appena archiviato ne sono state rubate nel capoluogo una quarantina. Un bottino importante, in considerazione del valore di ogni singola bici. L'altro ieri la Polizia è riuscita a recuperare la bici sottratta a una giovane donna che dopo il turno di lavoro si era resa conto del furto. Il tutto in pieno centro, lungo corso Vittorio Emanuele. L'immediata denuncia alla Questura ha permesso di individuare il ladro attraverso le immagini della videosorveglianza pubblica e privata e di recuperare la bicicletta presso l'abitazione dell'autore del furto.



Mancava solo la batteria. Nei guai è finito un 40enne, già con precedenti, che è stato denunciato dagli agenti della Sezione Volanti. L'operazione è stata condotta in tempi rapidi e conclusa con successo. Quello dell'altro ieri è l'ultimo di una serie di furti di biciclette elettriche avvenuti ad Avellino, nel giro di un paio di settimane.

Ad agire una o più bande di professionisti, che sanno dove colpire. Mettono in atto piani mirati per sottrarre le costose due ruote ai proprietari. Una buona fetta è stata rubata all'interno dei garage, con lo stesso modo di operare.



Oltre alla Polizia, stanno portando avanti indagini specifiche anche i Carabinieri del Comando Provinciale. Finora è stato riscontrato che queste organizzazioni puntano i box, molto probabilmente dove aver individuato gli obiettivi e averli seguiti.

Gli uomini dell'Arma hanno effettuato una serie di riscontri. I malviventi agiscono rapidamente e con uno schema ben preciso: individuato il luogo dove colpire, praticano un foro all'altezza della serratura per aprire le porte basculanti. I Carabinieri hanno verificato che i ladri hanno sempre portato via esclusivamente bici elettriche o a pedalata assistita, pur in presenza di altri oggetti di valore nei garage.

Insomma, azioni mirate. Non si esclude che possano essere furti su commissione da parte di organizzazioni criminali più grandi. Organizzazioni che operano su scala nazionale e internazionale e sui mercati paralleli, sia legati alla vendita delle stesse biciclette sia dei ricambi, la cui richiesta è sempre crescente, in considerazione del boom che si sta avendo.



I Carabinieri del Comando Provinciale stanno dunque portando avanti un'attività certosina. Raccolte diverse denunce da parte delle vittime dei raid. I furti hanno riguardato il centro, ma anche le periferie di Avellino. Questi costosi modelli di biciclette vengono dunque sottratti non solo lungo le strade, ma anche all'interno di box e aree private. A livello locale, così come nel resto della penisola, si sta scoprendo che le gang sfrutterebbero il tracciamento dell'app per localizzare dove si trovano le biciclette più costose.

Tanti appassionati pubblicano sui social media i propri percorsi con punto esatto partenza e di arrivo delle varie attività ciclistiche. In questo modo i ladri possono sapere il punto esatto del box o garage in cui è custodita la bicicletta.