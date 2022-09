Pestaggio a Valle, c'è un indagato La vittima ancora non può essere interrogata

C'è un indagato per la vicenda del pestaggio del 51enne avellinese avvenuto in via Santoli nel quartiere Valle. Si tratta di un 49enne del capoluogo, conoscente della vittima. E' accusato di favoreggiamento: qualche ora prima dell'aggressione sarebbe stato visto in sua compagnia. Ed è la stessa persona che nel pomeriggio di sabato scorso ha allertato l'ambulanza per far soccorrere il 51enne, ma poi sarebbe sparito dalla zona. E' stato un pestaggio violento tanto che l'uomo ha avuto anche un arresto cardiaco. I sanitari lo hanno rianimato con manovre salvavita e trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati. È probabile che entrambi stessero aspettando qualcuno. La pista seguita dagli investigatori, dunque, è quella delle questioni legate alla droga.

Gli accertamenti diagnostici effettuati al Moscati hanno evidenziato che il 51enne aveva assunto sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Avellino insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, che indagano sul fatto, hanno sequestrato lo smartphone del 49enne. L'uomo, che è assistito dall'avvocato Alessandro Del Grosso, è dunque indagato per il reato di favoreggiamento. Sul cellulare verranno effettuati gli accertamenti tecnici per poter capire quali siano stati i contatti avuti nel giorno dell'aggressione e in quelli precedenti e successivi al fatto. Rilievi che potrebbero permettere di risalire all'identità dell'aggressore o degli aggressori.

Nei prossimi giorni verranno controllati messaggi e telefonate. Le risultanze potrebbero fornire elementi utili per chiarire la vicenda e svelare il mistero che si cela dietro la brutale aggressione. Un pestaggio avvenuto in pieno giorno. Intorno alle 16 di sabato scorso i soccorsi sono arrivati in via Santoli nel quartiere Valle allertati proprio dall'indagato.



I Carabinieri stanno cercando di ricostruirei contorni di un 'episodio e cosa si nasconda dietro a tanta violenza.

Potrebbero emergere anche spaccati importanti relativi al traffico di sostanze stupefacenti in città. Non si esclude nulla al momento. Ma si è sempre nel caso delle ipotesi. Intanto, le condizioni del 51enne stanno migliorando.

È stato estubato e nelle prossime ore verrà sentito dai Carabinieri. La vittima è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Moscati ed è sotto la stretta osservazione dei medici. Il 51enne è politraumatizzato.

Ha contusioni polmonari e una frattura alla clavicola che si è completamente lacerata. Non ci sono dubbi su quanto avvenuto l'altro giorno: il 51enne è stato vittima di un pestaggio brutale.



Le ferite riportate potrebbero essere compatibili con l'uso di qualche oggetto contundente. Colpi che sono stati inferti con una violenza inaudita. In un primo momento si pensava che il 51enne fosse precipitato dall'impalcatura allestita per i lavori alla facciata di un palazzo di via Santoli. Ma non c'è nessuna connessione con l'impresa edile che sta operando nello stabile e che aveva sospeso i lavori per le ferie estive, dal periodo compreso tra il 12 agosto e il 29 agosto. Un'ipotesi scartata dagli investigatori nelle ore immediatamente successive al rinvenimento del 51enne.

Circostanza smentita dalla stessa azienda e dall'amministratore del condominio. Il 51enne è stato ritrovato accanto al ponteggio in una pozza di sangue e agonizzante. Schizzi di sangue sono stati repertati anche sul muro dell'edificio dai militari dell'Arma. Sotto sequestro la parte del ponteggio dove si è verificato l'episodio. I residenti della zona non nascondono la propria preoccupazione per quanto avvenuto. Sperano che presto si faccia piena luce su un fatto che ha destato sconcerto e paura. Le indagini comunque hanno avuto un'importante accelerata e presto potrebbero esserci nuovi sviluppi.