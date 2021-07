«Bomba day», off limits anche l'area Palmoleta

Contrade rurali in zona rossa ed evacuate per il «Bomba day» di domenica 25 luglio. Oltre Avellino anche un'ampia area della cittadina del Sabato sarà sgomberata a partire dalle 6.30 di mattina per consentire le operazioni di brillamento dell'ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto nell'alveo del torrente Fenestrelle, nei capoluogo, nei pressi del Ponte della Ferriera, in via Due Principati.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati