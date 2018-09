Brucia auto, salvi per miracolo

Lunedì 17 Settembre 2018, 20:10

Vedono fuomo uscire dal cofano e si precipitano fuori dall'abitacolo. Auto brucia: si salvano per miracolo. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A 16, Napoli-Canosa, in direzione della Puglia nel territorio del comune di Baiano, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Il veicolo completamente avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. Per i tre occupanti, oltre tanto spavento nessuna conseguenza.