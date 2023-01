Modificati gli orari di 14 corse su alcune delle direttrici tra Avellino e diversi comuni irpini, aumentato il numero delle navette scolastiche e inseriti nuovi servizi su discese e salite intermedie dei passeggeri in città. Al tavolo Comune-Air previsto domani a Piazza del Popolo per mettere nero su bianco i correttivi necessari a migliorare il piano trasporti partito il 9 gennaio scorso, l'azienda regionale arriva con una mini rivoluzione. Una serie di aggiustamenti che vanno ad aggiungersi a quelli già messi in atto dall'11 e collegati ai tragitti da Solofra, Serino, Santa Lucia e Pratola Serra verso il capoluogo i cui autobus andavano ad ingolfare il traffico sulla variante 7 bis.

E proprio per completare il disintasamento dell'arteria e cercare di sfalsare la presenza dei mezzi concentrata su pochi assi viari, dopo l'accentramento di arrivi e partenze all'autostazione di via Fariello e la soppressione delle tradizionali fermate in centro, i tecnici di Air Campania hanno messo a punto un pacchetto di variazioni in vigore da questa mattina. Innanzitutto, verranno anticipate le seguenti corse: dalle 6.25 alle 6.15 quella da Grottaminarda-Mirabella-Dentecane-Passo Serra per Avellino; dalle 7.50 alle 7.40 quella da Avellino per Passo Serra-Dentecane-Mirabella per Grottaminarda, così come quella da Avellino per Cesinali-S. Stefano; dalle 8.20 alle 8.10 la corsa da S. Stefano-Cesinali per Avellino. Per il flusso di ritorno, invece, verranno posticipate le corse: dalle 14.10 alle 14.15 da Avellino a Grottaminarda; dalle 14.25 alle 14.35 da Avellino per Montefredane e dalle 14.50 alle 15.00 il ritorno; dalle 15.05 alle 15.10 quella in partenza dall'autostazione per Grottaminarda-Ariano Irpino.

E ancora: la corsa delle 14.00 in partenza da via De Gasperi (Piscina Comunale) che passa per via Capozzi, via Piave, via Tagliamento, via Morelli e Silvati per Sperone, Municipio, è posticipata alle 14.07. Mentre quella che sullo stesso tragitto arriva a Sirignano, viale Michelangelo, invece delle 14 partirà alle 14.05 ma da via Tuoro Cappuccini. Infine, le ultime 4 variazioni: la corsa delle 13.40 dall'autostazione, via Cappuccio, per Quadrelle, Municipio, partirà alle 14.10; quella delle 13.20 per Avella, Purgatorio Agip, sarà posticipata alle 13.30. Mentre sulle linee urbane 10/13 quella con transito alle 13.55 da Santa Maria delle Grazie per l'autostazione (uscita scuola in via Ferrante), si sposta alle 14, e quella delle 13.55 ma sulla linea urbana 08 in partenza da via Carlo del Balzo per l'autostazione, verrà posticipata alle 14.05.



Ma non è finita. Sempre nell'ottica di migliorare il servizio offerto agli studenti pendolari, da oggi saranno attive, in aggiunta alle linee urbane, le seguenti navette da via Fariello (antistante ingresso autostazione) in direzione Tuoro Cappuccini-via Ferrante: ore 7.40, 7.45, 7.50, 7.55, 8.00 e 8.10. E da via Francesco Tedesco in direzione via Appia ad Atripalda (Liceo Scientifico De Caprariis) ore 7.45 linea 04 (bis). Mentre per il ritorno da Tuoro Cappuccini in direzione autostazione: ore 13.15 e 14.10. A completamento dei correttivi in atto, sono state autorizzate le fermate di sola discesa dei servizi extraurbani in direzione autostazione a via Morelli e Silvati civico 16, in corrispondenza della fermata dei servizi urbani (per le sole corse provenienti da via Pennini), e in corrispondenza dell'ingresso del parcheggio dell'Istituto Guido Dorso. Le fermate di sola salita dei servizi extraurbani sempre in via Morelli e Silvati, in partenza dall'autostazione, invece, sono quelle in corrispondenza dell'ingresso dell'Istituto Tecnico per Geometri Oscar D'Agostino e in corrispondenza della fermata dei servizi urbani (per le sole corse instradate a via Pennini). Rivisti anche gli stalli per alcune corse extraurbane. Questa, dunque, complessivamente, la nuova base di partenza del piano trasporti ridisegnato dall'Air in modalità scuole aperte che sarà discusso a Palazzo di Città.