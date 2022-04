Avellino, blitz degli ispettori del lavoro: il 100% dei cantieri è irregolare

Il personale dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Avellino, sotto il coordinamento dell'Ispettorato Interregionale di Napoli, ha intensificato la vigilanza speciale «110 in sicurezza», effettuando mirate ispezioni nei cantieri edili, in stretta collaborazione con i Carabinieri del NIL. Dodici le aziende controllate: tutte sono risultate irregolari. Nel dettaglio, su 16 posizioni lavorative verificate, 5 erano in nero. Ventisei le violazioni contestate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: tra queste, la mancata esibizione del Piano operativo di sicurezza, la mancata formazione/informazione e la mancanza di preventive visite mediche dei lavoratori. Nei confronti di sette aziende sono stati emanati altrettanti provvedimenti di sospensione imprenditoriale.

APPROFONDIMENTI IL CASO Operai morti nei cantieri, in Campania il record nero: 43 croci in... IL REPORTAGE Avellino, edilizia pubblica: che disastro! Sono duecento gli alloggi... LA POLEMICA Turismo & cemento in Costiera: bufera sui lavori con fondi...