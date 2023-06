È morto sul colpo Michael Spagnuolo, il 49enne di Capriglia Irpinia investito sulla strada statale 7 bis poco prima di mezzanotte il 25 maggio scorso. Al termine dell'esame autoptico la salma è stata consegnata ai familiari e stamane alle 11 verrà celebrato il funerale nella chiesa San Nicola di Bari a Capriglia Irpinia e dove il sindaco, Nunziante Picariello ha proclamato il lutto cittadino.

Il medico legale Carmen Sementa e l'anatomopatologo, Noè De Stefano che hanno effettuato gli accertamenti irripetibili sul corpo esanime del 49enne per far luce sulle cause del decesso, depositeranno la relazione conclusiva tra 60 giorni. Ieri all'accertamento irripetibile non sono stati nominati consulenti di parte, ma l'avvocato Fabio Tulimiero, difensore del conducente dell'auto Franco Petrozziello e l'avvocato Federica Renna, difensore dei familiari della vittima, si sono riservati di nominare i consulenti in fase successiva.

Ovvero quando il pubblico ministero Cecilia De Angelis disporrà gli accertamenti anche sull'auto, la station wagon Cmax, guidata dall'indagato e attualmente sequestrata. Accertamenti fondamentali per stabilire con assoluta certezza la velocità con la quale procedeva l'automobile. L'incidente è successo in località Novesoldi, in prossimità della pompa di benzina Ludoil, all'altezza della pizzeria T-Bone. Infatti Michael e la sua famiglia avevano da poco finito di festeggiare il compleanno di un congiunto, quando a fine cena, stava tentando di raggiungere l'auto parcheggiata di fronte alla pizzeria.

Una zona che - precisano i familiari - è molto illuminata, dalle stesse luci del ristorante e dal distributore di benzina. Improvvisamente è sopraggiunta la station wagon Ford Cmax guidata da Franco Petrozziello, di Contrada Bagnoli. Ad avviso dei presenti l'auto procedeva a velocità sostenuta e poteva fare davvero una strage.

Inoltre precisano che non è assolutamente vero che qualche bambino presente sia sfuggito al controllo degli adulti e dunque si è reso necessario attraversare in maniera repentina, ma ribadiscono che l'auto è piombata improvvisamente su Michael. Per Michael Spagnuolo non c'è stato nulla da fare, nonostante due medici presenti nel locale, abbiano per diverso tempo in attesa del personale del 118 - praticato alternandosi il massaggio cardiaco. Allertata dai dipendenti del locale la Polizia Stradale e l'Anas che subito hanno provveduto a bloccare la circolazione in entrambi i sensi di marcia mettendo in sicurezza la zona. Franco Petrozziello, indagato per omicidio stradale, ha prestato soccorso e si è sottoposto anche all'alcol, che ha dato esito negativo. Investimento che ha riacceso le polemiche sulla sicurezza dell'arteria. «È un fatto che ci ha lasciato senza parole ha commentato il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo - una tragedia aggravata dalla circostanza che l'episodio si è verificato sotto gli occhi dei figli e di parenti stretti».