Giovedì 27 Giugno 2019, 16:32

Episodio di violenza nel carcere avellinese di Bellizzi. Lo denuncia la segreteria nazionale del Sappe, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Nella giornata di ieri, un detenuto di origine romana, ha aggredito per futili motivi l'ispettore di sorveglianza del reparto colpendolo violentemente alla testa con un crocifisso. Ha evitato il peggio l'intervento di altri due agenti che hanno disarmato l'aggressore riportando a loro volta contusioni che sono state medicate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Avellino. Nei giorni precedenti, a denunciarlo è sempre il Sappe, in un reparto a custodia aperta si era verificata una vera e propria spedizione punitiva di alcuni detenuti nei confronti di un altro recluso che è stato picchiato violentemente tanto da essere ricoverato nel reparto maxillo-facciale dell'ospedale di Benevento. «La custodia aperta - fa rilevare il sindacato - oltre ad essere gestita da un personale sotto organico, va concessa ai detenuti più meritevoli. È giunta l'ora di garantire ordine e sicurezza per gli operatori». Il Sappe ha anche annunciato l'intenzione di chiedere un incontro urgente al prefetto di Avellino, Maria Tirone, e al procuratore, Rosario Cantelmo.