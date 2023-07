Due bus in più per il carcere

Definite 2 tratte del trasporto pubblico con bus aggiuntive appositamente con fermate al carcere di Sant'Angelo dei Lombardi.Una vittoria in una fase in cui per giunta vi sono forti tagli.Infatti il finanziamento è costato per 70 mila euro fino a l 31 dicembre 2024. L iniziativa è partita dal direttore della casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi Marianna Adanti che si è fortemente battuta affinché i familiari dei detenuti e lo stesso personale potessero raggiungere una sede così distante e disagiata con i mezzi pubblici, considerato che l utenza detentiva è quasi tutta napoletana. Infatti il carcere santangiolese è collocato in Alta Irpinia e dista da Napoli e Caserta circa 150 km.



L iniziativa è stata fortemente sostenuta dal ex presidente consiglio regione Campania Rosetta D' Amelio dall'assessore ai trasporti Cascone e dal direttore Air Antony Acconcia a cui vanno i ringraziamenti per la sensibilità sono dimenticati sensibilità dimostrata.

La linea bus sarà istituita con decorrenza dal 1 settembre fino al 31 12 2024.L iniziativa è stata infine fortemente appoggiata dal Provveditore amministrazione penitenziaria regione Campania dottoressa Lucia Castellano