Sorpresi a rubare nell’isola ecologica, arrestati due iraniani a Solofra. Devono rispondere di furto aggravato in concorso. In manette un 36enne ed un 52enne presi dai carabinieri della Stazione di Solofra, che hanno operato insieme a personale della Polizia Locale. Non è la prima volta che l’isola ecologica della città conciaria viene presa di mira dai ladri. I militari hanno bloccato nella flagranza di reato due autotrasportatori di origini iraniane che, dopo aver divelto la rete di recinzione e danneggiato i cassoni del centro di raccolta comunale, si sono impossessati di vari capi di abbigliamento nonché di piccoli elettrodomestici. Condotti in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, per entrambi è scattato l’arresto. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA