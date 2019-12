In 23 rischiano il processo per l’inchiesta sulle cooperative impegnate nella gestione dei servizi agli immigrati nella provincia di Avellino. Tra le persone per cui la Procura di Benevento ha chiesto il rinvio a giudizio figurano anche funzionari della prefettura del capoluogo irpino. È stato il procuratore aggiunto sannita, Giovanni Conzo, a formulare le richieste.



L’inchiesta è nata a seguito di indagini condotte dalla Squadra Mobile sulla gestione di alcuni centri e sull’affidamento delle convenzioni. Tutti gli accusati hanno sempre respinto con forza ogni addebito. Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA