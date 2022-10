Ladri in fuga col volto coperto a bordo di un camion rubato

In giro di sera a bordo di un camion e con il volto coperto. Quando sono arrivati i Carabinieri allertati dai residenti, si sono dati alla fuga a piedi abbandonando il mezzo. Il fatto si è verificato nel centro abitato di Montoro. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato il veicolo sospetto, fermo nei pressi di un supermercato: i malviventi, notata la presenza delle varie gazzelle fatte convergere sul posto, hanno preferito desistere dal loro intento e fuggire a piedi. L’autocarro, che da accertamenti è risultato rubato lunedì scorso in provincia di Salerno, è stato sottoposto a sequestro. Durante il sopralluogo sono stati individuati alcuni elementi ritenuti utili per risalire all’identità dei fuggitivi, che sono al vaglio degli inquirenti.