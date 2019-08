Lunedì 12 Agosto 2019, 12:19

Colpo grosso in Irpinia. Questa notte è stato perpetrato un furto in una gioielleria di Montoro. I ladri sono entrati in azione verso le 2.30. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno rubato dalle vetrine interne vari orologi e monili in oro, dandosi alla fuga immediatamente prima dell'arrivo dei xarabinieri. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino. Sono in corso indagini da parte dei militari della Compagnia di Baiano. Si spera nelle immagini della videosorveglianza per avere qualche elemento utile alle investigazioni.