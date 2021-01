L'Irpinia sfonda il tetto dei novemila contagi in questa seconda ondata della pandemia. Ieri sono stati scoperti altri 43 casi su 1.174 tamponi analizzati che portano il conto complessivo dallo scorso luglio a quota a 9.040.

In base al bollettino diffuso ieri dall'Asl di Avellino, l'indice di positività scende leggermente rispetto alle 24 ore precedenti. Si passa dal 4% al 3,7%, che resta la percentuale più bassa dell'intera Campania. Il dato regionale medio si attesta intorno all'8%. Dal report dell'Azienda sanitaria si scopre che i 43 nuovi casi di Covid-19 sono così distribuiti: 3 ad Avellino, 1 a Baiano, 2 a Caposele, 2 a Chiusano di San Domenico, 4 a Flumeri, 1 a Melito Irpino, 2 a Mercogliano, 3 a Montefalcione, 1 a Monteforte Irpino, 1 a Montefredane, 1 a Montella, 2 a Montemiletto, 4 a Montoro, 4 a Nusco, 5 a San Michele di Serino, 1 a San Sossio Baronia, 1 a Sirignano, 1 a Sperone, 1 a Sturno, 4 a Volturara Irpina.

Da alcuni giorni continua a salire il numero di positivi a Chiusano San Domenico. Ma è il risultato del maxi-screening promosso dall'amministrazione comunale. Monitoraggio che ha interessato circa 400 residenti. Richiamo alla prudenza dal sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, anche perché sono stati contagiati alcuni bambini.

«In questo momento scrive su Facebook - risultano positivi al Covid cinque bambini in età scolare, alcuni in isolamento da qualche settimana, altri da alcuni giorni. Sono in isolamento domiciliare, in quanto contatti di positivi, altre sei persone, quattro delle quali già positive al test antigenico. La situazione è delicata».

Il bilancio della seconda ondata, con guariti e decessi, restituisce 9.040 casi in Irpinia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino (1.214 contagi totali), Montoro (526), Avella (352), Mercogliano (285), Ariano Irpino (265), Monteforte Irpino (259), Mirabella Eclano (224), Cervinara (223), Atripalda (200), Solofra (194), Baiano (174), Grottaminarda (160), Lauro (152), Mugnano del Cardinale (149), Sperone (124), Montella (114), Montemiletto (106), Altavilla Irpina (103), Pratola Serra (96), Quindici (93), Gesualdo (93), Lioni (92), San Martino Valle Caudina (92), Nusco (90), Forino (86), Volturara Irpina (83), Rotondi (82), Frigento (82), Sirignano (82).

Quindi a Serino (78), Roccabascerana (70), Aiello del Sabato (69), Domicella (64), San Michele di Serino (64), Marzano di Nola (63), Fontanarosa (62), Ospedaletto d'Alpinolo (61), Sant'Angelo dei Lombardi (61), Flumeri (60), San Potito Ultra (59), Pago Vallo Lauro (59), Moschiano (58), Bonito (57), Vallata (56), Sturno (55), Capriglia Irpina (55), Venticano (54), Manocalzati (51), Chiusano San Domenico (48), Montefalcione (48), Montemarano (46), Cesinali (43), Contrada (42), Grottolella (41), Prata Principato Ultra (41), Santa Paolina (37), Candida (36), Taurano (35), Savignano Irpino (34), Santa Lucia di Serino (34).

Inoltre a Santo Stefano del Sole (33), San Sossio Baronia (33), Montecalvo Irpino (31), Summonte (30), Bagnoli Irpino (29), Montefredane (29), Calitri (28), Taurasi (28), Bisaccia (28), Quadrelle (28), Casalbore (27), Pietrastornina (27), Caposele (27), Melito Irpino (27), Carife (26), Montefusco (26), Scampitella (25), Villamaina (24), Salza Irpina (23), San Nicola Baronia (23), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (20), Aquilonia (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Villanova del Battista (15), Calabritto (15).

Infine a Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Lapio (13), Castel Baronia (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Parolise (11), Paternopoli (10), Senerchia (10), Conza della Campania (9), Sant'Andrea di Conza (9), Castelvetere sul Calore (8), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), Rocca San Felice (6), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (4), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



