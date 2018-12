Venerdì 7 Dicembre 2018, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 12:15

Giallo in Irpinia. Questa mattina i carabinieri sono intervenuti ad Altavilla Irpina dove è stata trovata cadavere una 65enne di origini polacche che viveva da sola. Al momento si propende per un decesso avvenuto in nottata per cause naturali. Accertamenti in corso.