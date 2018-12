Mercoledì 26 Dicembre 2018, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un suicidio in Irpinia. Un ragazzo di 25 anni è stato trovato impiccato in un box di fronte alla sua abitazione di Savignano Irpino. E' accaduto nel primo pomeriggio. Sotto choc i familiari. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Si indaga sulle cause che hanno spinto il giovane a compiere l'insano gesto.