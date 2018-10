Lunedì 8 Ottobre 2018, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 09:53

Dramma in Irpinia. Un pedone stato investito sull'Ofantina. È morto poco più tardi in ospedale. È accaduto nella tarda serata di ieri nei pressi dello svincolo di Manocalzati. Il conducente della Lancia Thema ha subito avvisato i carabinieri che sono immediatamente intervenuti sul posto. La vittima è un 44enne della provincia di Foggia: trasportato dal 118 all'ospedale Moscati è deceduto qualche ora dopo per le gravi ferite riportate. Indagano i carabinieri della Compagnia di Avellino.