Droga nel water e nella spazzatura del pub, denunciato il titolare

Droga nello sciacquone del water e nel bidone della spazzatura in un pub della Valle Ufita. I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, con i colleghi del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno scoperto e sequestrato 100 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro insieme a un grinder e al materiale di confezionamento delle dosi. Il titolare del locale è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. È stato, inoltre, segnalato all'autorità amministrativa per avviare il provvedimento di chiusura del locale.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Irpinia, sequestro di droga nella sella di scooter e in casa IL BLITZ Droga ed esplosivo in casa: 41enne arrestato, denunciato il padre IL CASO Droga nelle scarpe da consegnare al compagno detenuto: condannata