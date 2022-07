Droga ed esplosivo in casa: 41enne arrestato, denunciato il padre

Droga sotto la sella dello scooter e in casa, dove custodiva anche materiale esplodente. Manette per un 41enne incensurato di Quindici. Sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro ad arrestato. Nel corso di un controllo, hanno proceduto alla perquisizione del mezzo. Sotto la sella, i poliziotti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, hanno ritrovato 3 stecche di hashish e 2 pallini di cocaina. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti 96 di marijuana, un bilancino di precisione e 500 buste in plastica adibite al confezionamento di stupefacenti. A seguito di una ulteriore perquisizione in un fabbricato in disuso di proprietà del 41enne, la polizia ha scoperto 33 manufatti pirotecnici esplodenti privi di etichettatura, di elevata potenzialità esplosiva.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Cocaina a forma di mozzarella nel Napoletano: arrestato un 33enne LO SPACCIO Napoli, a Bagnoli cerca di disfarsi della droga: arresto 30enne per...

Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 41enne, titolare di un porto d’armi in fase di rinnovo, è stato altresì deferito per omessa custodia di armi e munizioni, regolarmente detenute. Denunciato anche il padre di 69 anni, per omessa comunicazione del trasferimento del luogo di detenzione di un fucile e omessa custodia e detenzione di munizionamento, regolarmente detenuti.