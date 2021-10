Eletto il sindaco di Monteverde, Antonio Vella della lista “Uniti per Monteverde”, che ha vinto con 321 voti con il 59,89 per cento di preferenze per la sua compagine.

Leonardo Santoro con la lista “X il mio paese” ha ottenuto 195 voti ossia il 36,38 per cento delle preferenze, mentre per Barbara Rinaldi, candidato sindaco della lista “Movimento forconi”, 20 voti con il 3,73 per cento delle preferenze.