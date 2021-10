Elezioni ad Avella, missione compiuta per Biancardi

Nessuna sorpresa, gli elettori di Avella decidono di confermare la fiducia alla lista «Colomba». Il prossimo quinquennio, pertanto, sarà all’insegna della tanto decantata continuità amministrativa. Vincenzo Biancardi è il nuovo sindaco della cittadina archeologica.

Elezioni ad Aiello del Sabato, dopo Urciuoli c'è Gaeta

Per lui si tratta di un ritorno alla guida del paese dopo la duplice esperienza degli anni novanta. Al suo fianco ci sarà il fratello Domenico, presidente della Provincia, che raccoglie una messe di consensi.

Bastano praticamente solo i suoi voti ottenuti in qualità di candidato consigliere comunale per superare quasi quelli totalizzati complessivamente della lista «Cambia Avella» della rivale Chiara Cacace. Per la consigliera comunale uscente, arriva il secondo ko di fila dopo quello del 2016.