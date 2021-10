Elezioni a Villamaina, Trunfio vince per 17 voti

Nicola Trunfio, 46 anni, dirigente scolastico, è il nuovo sindaco. L’elettorato ha dato ragione allo sfidante e alla sua lista «Tradizione e futuro» con 382 voti pari al 51,14 per cento contro i 365 pari al 48,86 per cento della sindaca uscente Stefania Di Cicilia con la lista «Democrazia e partecipazione». Sono stati 1018 gli elettori nel piccolo comune termale chiamati alle urne per eleggere il primo cittadino e dieci consiglieri comunali, 750 i votanti. Affluenza del 67,14 per cento nelle due giornate, buona ma in calo rispetto alla precedente tornata elettorale di cinque anni fa del 70,76 per cento.

