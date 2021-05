Avellino: Eliseo, altro che cultura i soliti vandali notturni sfondano l'ingresso

Porte aperte al cinema Eliseo, ma ancora una volta grazie ai soliti ignoti. Nella notte tra il primo e il due maggio qualcuno ha ben pensato di sfondare il vetro di una delle porte antipanico della (futura) casa della cultura cinematografica, per poi scardinarla e lasciarla in frantumi a terra. Una volta all'interno poi i soliti vandali hanno sradicato dal muro un estintore nel tentativo, per fortuna vano, di azionarlo.

E così quanti sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati