Hanno rovinato il costone della montagna per procurarsi materiale per asfaltare la strada. I carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, a seguito di un'attività d’indagine eseguita insieme ai colleghi della Stazione Forestale di Summonte, hanno denunciato cinque persone ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, del reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

LEGGI ANCHE Fiamme nei boschi irpini, bruciano i pregiati castagneti di Montella

Dalle verifiche è emerso che i cinque, al fine di procurarsi materiale roccioso da utilizzare per il risanamento di una strada sita in località boschiva del Comune di Summonte, dall’interno del cantiere edile avevano eroso in modo incontrollato la roccia di un costone per ricavarne circa 100 metri cubi di materiale utile al rifacimento del manto stradale e la messa in sicurezza delle zone franose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA