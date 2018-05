CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 29 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In una Asl delle stesse dimensioni di quella di Avellino, l'Asl di Asti, per ogni ammalato sottoposto a trattamento riabilitativo venivano riconosciute dodici prestazioni l'anno. Ad Avellino, a parità di ammalati, le prestazioni schizzavano a 89 l'anno. È uno dei dati che emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di Avellino che va avanti da sei mesi e che ha portato all'emissione di dieci avvisi di garanzia a carico di amministratori e consulenti della società onlus «Noi con loro», presieduta da Annamaria De Mita, consorte di Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco. Tra gli indagati, sottoposti anche al sequestro di somme versate su conti correnti a loro intestati, ci sono due figlie di De Mita, Simona e Floriana, che risultano consulenti di una società di informatica che aveva effettuato attività di digitalizzazione dell'archivio della onlus con un finanziamento europeo erogato attraverso la regione Campania.Gli avvocati della famiglia De Mita, Massimo e Anton Emilio Krogh, spiegano tuttavia che quelle cifre sequestrate non erano state mai prelevate dai conti correnti dalle intestatarie.I provvedimenti della procura di Avellino, firmati dal procuratore Rosario Cantelmo e dall'aggiunto Vincenzo D'Onofrio, si basano sull'ipotesi di reato di malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche.Nel corso della mattinata di ieri sono stati apposti dalla Guardia di Finanza i sigilli a due strutture della Onlus a Calitri e a Nusco dove si svolgevano le prestazioni riabilitative; a febbraio un analogo provvedimento aveva riguardato la sede di Avellino dell'associazione di Annamaria De Mita.L'inchiesta era partita a fine 2017, quando un alert della Guardia di Finanza su un giro di fatture aveva fatto scattare accertamenti su due piccole attività commerciali, un bar pizzetteria e un negozio di telefonini e informatica. Gestiti dalla famiglia Preziuso, i cui componenti risultano tutti indagati, secondo quanto ha ricostruito la procura, le due piccole aziende avevano inanellato un giro di fatture che avrebbero consentito riciclaggio e autoriciclaggio di fondi pubblici, appunto quelli delle prestazioni sanitarie svolte per conto dell'Asl (le strutture di «Noi con loro» risultavano accreditate o in via di accreditamento con il servizio sanitario regionale).