Mercoledì 10 Aprile 2019, 17:06

Ha picchiato i carabinieri che lo avevano fermato per un controllo. I militari sono comunque riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Nei guai è finito un ventenne di San Potito Ultra che è stato ammanettato dagli uomini dell’Arma a Paternopoli. Alla richiesta dei documenti, il giovane ha prima ha proferito frasi oltraggiose nei loro confronti; poi, nonostante i bonari e ripetuti inviti alla calma, è passato alle vie di fatto scagliandosi fisicamente contro di loro. I militari sono rimasti feriti in modo lieve. Il ventenne è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Condotto in Caserma ha tentato anche la fuga. Domani mattina, difeso dall’avvocato Ennio Napolillo, comparirà davanti dal Tribunale di Benevento per essere giudicato con il rito direttissimo.