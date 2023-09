In occasione del Tufo Greco Festival, organizzato da Comune di Tufo, Pro loco Tufo e Consorzio Terre di Tufo, Slow Food Avellino APS sarà impegnata nella masterclass "Greco di Tufo: le Riserve vendemmia 2020". La degustazione si terrà l'8 settembre dalle 17 al Nuovo Municipio di via Santa Lucia, a Tufo.

"Riserva" è una menzione assegnabile alle denominazioni DOC e DOCG quando i vini sono sottoposti ad un periodo di invecchiamento, nel caso dei bianchi, di almeno un anno.

È il caso delle annate 2020 delle cantine Sfera, Dell’angelo, Di Marzo, Torricino e Colline del Sole, che saranno in degustazione. Sarà l'occasione per apprendere di più riguardo un'annata che coincide con l'anno in cui sono entrate in vigore le modifiche al disciplinare di produzione dei nostri vini bianchi DOCG con l'ammissione del Greco di Tufo e del Fiano di Avellino nella categoria Riserva.

Come ormai da consuetudine, le bottiglie saranno "mascherate" per non influenzare i degustatori durante il laboratorio sensoriale, una formula privilegiata da Slow Food per l'approccio alla degustazione laboratoriale dei vini.

La degustazione sarà guidata da Maria Elena Napodano (Fiduciaria Slow Food Condotta di Avellino) e Carmela Cerrone (Sommelier e membro del comitato esecutivo Slow Food Condotta di Avellino).