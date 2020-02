Un fucile rubato scoperto nel canale di scolo dell'acqua. Ora si indaga per capire se sia stato utilizzato per azioni criminose. Il fucile è stato rinvenuto all’interno di un tubo di scolo delle acque pluviali. Si tratta di un calibro 12. C'era anche una cartucciera contenente 27 munizioni dello stesso calibro. L’arma, risultata oggetto di furto, è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano. I militari sono arrivati a scoprire l'arma grazie a una serie di informazioni e alla videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA