Domenica 5 Maggio 2019, 15:49

In fiamme il furgone di una ditta di forniture d’ufficio. È accaduto nel corso della notte a Lapio. L’incendio ha distrutto il mezzo e le fiamme stavano per interessare un’abitazione. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’edificio. Indagano i carabinieri della stazione di Chiusano San Domenico per capire l’origine del rogo. Non si esclude anche la pista dolosa. Al momento, comunque, da parte dei militari non viene esclusa alcuna ipotesi.