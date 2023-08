Furti in casa, i suggerimenti del prefetto Spena per chi va in vacanza

Gente in vacanza, case libere e nel mirino dei ladri. Il prefetto di Avellino, Paola Spena, rivolge un appello ai cittadini, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, ad osservare alcuni accorgimenti che possono essere utili a scongiurare i furti all’interno delle abitazioni in assenza dei proprietari.

Nel caso di assenza per brevi periodi bisogna lasciare qualche luce accesa in casa, radio, o televisore in funzione; chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti.

Se nel fare rientro dalle ferie ci si accorge che la porta è aperta o chiusa dall’interno, non entrare. Si potrebbe scatenare una reazione istintiva del ladro che viene scoperto. Nel caso di assenza per lunghi periodi è necessario non far sapere ad estranei dei propri programmi di viaggio e vacanze ed evitare, soprattutto di pubblicarli sui social network; evitare l’accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere, chiedendo ad un vicino di casa di provvedere al ritiro durante l’assenza.