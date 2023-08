Ladri entrano dalla finestra mentre lei è in doccia e lui guarda la TV: rubati 15 mila euro di gioielli

TREVISO - Lei era sotto la doccia, lui stava guardando la tv. I ladri hanno approfittato di quei pochi istanti per entrare in camera da letto e rubare 15mila euro di gioielli. Furto-lampo venerdì sera in un appartamento di via don Milani, a Fiera. I malviventi non si sono fatti scrupoli: hanno agito alle 21.30, mentre i proprietari erano in casa. Erano in due: uno rimasto a fare da palo nel giardino della palazzina, l'altro entrato dalla finestra e uscito con la refurtiva. Nel mirino è finito un appartamento al piano terra rialzato, con finestre e terrazzino ad altezza d'uomo.

IL RAID

Roberta Aliastro, 57 anni, e il suo compagno venerdì sera stavano guardando la tv. «Avevamo aperto la finestra della camera per rinfrescare un po' la casa, abbassando anche la zanzariera - racconta la donna -.

Alle 21.30 sono andata a farmi la doccia. Mi sono sfilata l'orologio, gli orecchini e l'anello di platino tempestato di brillanti che era stato di mia mamma. Li ho appoggiati sul comodino e sono andata in bagno».

I ladri la stavano tenendo d'occhio. Al momento propizio è scattato il raid: un ladro si è arrampicato dalla finestra, sfondando la zanzariera, è penetrato in camera e ha arraffato i gioielli lasciati sul comò. Tutti tranne un orecchino. Probabilmente non ha fatto in tempo a infilarselo in tasca perché la proprietaria stava uscendo dal bagno. A quel punto i ladri si sono dileguati sotto la pioggia, veloci e furtivi come erano arrivati. La 57enne invece ha dovuto fare i conti con l'amara sorpresa: «I gioielli non c'erano più. Stentavo a crederci - racconta - ma la zanzariera rotta e le impronte in giardino non lasciavano dubbi: qualcuno era entrato in casa nostra». La coppia non si è accorta di nulla: «Non abbiamo sentito rumori. Io del resto avevo l'acqua che scrosciava, il mio compagno la tv accesa - dice Roberta, rimproverandosi una serie di fatalità che hanno giocato a favore dei ladri. «Di solito mi sfilo i gioielli prima di andare a dormire. Stavolta invece li ho lasciati in camera con la finestra aperta. Ma chi poteva immaginare che qualcuno ci spiasse pronto a derubarci. A ripensarci, mentre lavavo i piatti, con la coda dell'occhio, ho visto passare due persone ma non pensavo fosse gente sospetta. Non ci ho dato peso».

LE INDAGINI

La donna ha chiamato subito la polizia, intervenuta sul posto per un sopralluogo e nei prossimi giorni formalizzerà la denuncia di furto. Il bottino si aggira sui 15mila euro: una cifra notevole. Al di là del valore economico, è soprattutto quello affettivo a fare male. «Ero molto legata a quei gioielli, soprattutto all'anello in platino perché era un caro ricordo di mamma, mancata l'anno scorso. So che è difficile ma spero tanto di poterlo riavere». La polizia indaga sull'ennesimo furto: nelle prossime ore verranno acquisite le immagini di eventuali telecamere pubbliche e private installate nella zona per raccogliere indizi sui ladri. Sale l'allerta quindi, soprattutto in queste settimane a ridosso di Ferragosto, quando migliaia di trevigiani lasceranno le proprie case per raggiungere la meta delle vacanze.