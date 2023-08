Nola: cannabis shop, denunciato titolare per prodotti con Thc alto

Il titolare di un cannabis shop di Nola è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio dai carabinieri, dopo che i controlli effettuati su alcuni prodotti in vendita hanno rilevato un Thc (il principio attivo che genera effetti psicotropi) superiore a quello imposto dai protocolli dell'Unione Europea. Il controllo è avvenuto nell'ambito del monitoraggio della stazione dei carabinieri di Nola sulla diffusione dei cannabis shop legali e autorizzati. I campionamenti, eseguiti con la collaborazione dei militari del Lass (laboratorio per l'analisi delle sostanze stupefacenti inquadrato nel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli), hanno immediatamente individuato prodotti fuori norma.