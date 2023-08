Lauro: stalker in libertà vigilata si intrufola a casa della ex da una finestra: arrestato

Si intrufola dalla finestra nella casa della ex che è tornata a vivere con i genitori. Manette per un 43enne di San Paolo Belsito, residente a Lauro. Sono stati gli agenti del locale commissariato di Polizia ad arrestarlo, eseguendo un provvedimento del gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo irpino. L'uomo, sottoposto già dal giugno scorso alla libertà vigilata, anche attraverso i social, continuava a minacciare di morte la sua ex moglie. Il provvedimento cautelare è scattato quando l'uomo, attraverso una finestra, si è introdotto nell'abitazione in cui la donna vive con i suoi familiari.