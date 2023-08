Muore sul campo durante partita di calcetto

Partita di calcio tra amici si conclude in tragedia. E' accaduto ad Altavilla Irpina dove ieri sera è deceduto un uomo di Avellino, Gianni Vietri, 61 anni, (in foto il primo a sinistra) accasciatosi sul terreno di gioco sotto lo sguardo attonito degli amici. In campo sono giunti subito i sanitari per prestare soccorso.

Inutili tutti i tentativi di prestare soccorso all'uomo, che è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Doveva essere una serata come tante, in cui vecchi amici con la pasisone per il calcio si erano ritrovati su un campo del paese per una partitella amichevole.

Dopo le foto di rito, l'avvio del match e pochi minuti dopo la tragedia.

L'uomo improvvisamente si è accasciato sul terreno di gioco. Subito si è intuita la gravità della situazione. Il dramma si è consumato in pochi minuti.

La scomparsa di Vietri, molto noto ad Avellino per la sua passione per il calcio, ha lasciato sgomenti i tanti suoi amici che hanno inondato il web con messaggi di cordoglio alla famiglia.

Vietri era un grande appassionato di calcio. In gioventù aveva militato in diverse squadre locali.

Lo scorso anno aveva vissuto il dramma della perdita dell'amata moglie. Vietri lascia due figlie.