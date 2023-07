Caivano, muore mentre gioca a calcetto: inutili i soccorsi per un 48enne

Il dramma si è consumato in pochi attimi. Vincenzo Celiento, 48 anni, originario di Caivano con una passione per lo sport e per il calcio, si è accasciato a terra all’improvviso mentre giocava una partita di calcetto con i suoi amici del cuore. Un torneo serale a Casoria, che accomunava all’attività fisica anche un puro divertimento. Vincenzo è stato colto dal malore, mentre nella serata di ieri disputava il secondo quarto della gara.

I compagni di squadra e gli avversari di turno hanno subito intuito la gravità dell’accaduto ed hanno prestato i primi soccorsi, allertando immediatamente i sanitari del 118. Tutto inutile. Quando l’ambulanza è giunta sul posto pochi muniti dopo la chiamata non c’era più nulla da fare. Vincenzo è stato stroncato, versomilmente, da un arresto cardiaco. Sconcerto ed incredulità per la sua scomparsa in città, dove era molto conosciuto. Vincenzo lascia moglie e due figlie.