Napoli, controlli nella movida al Vomero: fermato 15enne alla guida di un'auto

Controlli dei carabinieri nella movida del Vomero, quartiere di Napoli. Sono 99 le persone identificate, molte già note alle forze dell'ordine, nel corso del weekend. Inoltre 46 i veicoli passati a setaccio. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 40enne del luogo che nascondeva in casa 2 buste sigillate contenenti 1 kg ciascuna di marijuana. Due chili di erba pronta per essere confezionata e rivenduta. Il 40enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Due le persone denunciate. Un 54enne di Piscinola, parcheggiatore abusivo a pochi passi da via Scarlatti e un 15enne, trovato alla guida di un'auto ovviamente senza patente. Non solo droga per lo spaccio. Nelle tasche di 5 giovani, tra cui due 17ennei, sono state trovate piccole dosi per la serata.