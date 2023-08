Atripalda: botte e minacce alla ex per toglierle i figli minorenni

Botte alla ex per sottrarle i figli minori. Un 38enne di Atripalda è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Atripalda che hanno eseguito un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo irpino, guidata dal procuratore Domenico Airoma.

Il destinatario del provvedimento è gravemente indiziato di aver posto in essere nei confronti dell'ex convivente reiterate condotte minacciose, intimidatorie e violente aggressioni sia fisiche che psicologiche al fine di sottrarre alla madre i due figli minori senza alcun permesso.