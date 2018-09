Mercoledì 26 Settembre 2018, 16:23

Furto aggravato in concorso: è questa l’accusa di cui dovranno rispondere tre donne di Pietrelcina, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, denunciate dai carabinieri. Le tre donne hanno commesso un furto in un supermercato di Monteforte Irpino, rubando diversi prodotti. Sono state identificate grazie al sistema di videosorveglianza. Appena qualche giorno fa a Mirabella Eclano due donne, sempre di Pietrelcina, hanno rubato un portafoglio da un'auto in sosta, prelevando anche denaro con la tessera bancomat della vittima.