Martedì 14 Agosto 2018, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Francesco Tedesco, presso la Chiesa di San Generoso, per la caduta di calcinacci e pezzi di cornicione. Il pronto intervento della squadra ha permesso la rimozione delle parti pericolanti e la messa in sicurezza dell'area sottostante delimitata con transenne.